Franco Baresi ad Agrigento il prossimo 20 ottobre

Il 20 Ottobre prossimo all’Hotel Akrabello del Villaggio Mosè, ad Agrigento, si terrà un incontro con Franco Baresi , Capitano storico del primo Milan Berlusconiano nonché Capitano della nazionale Azzurra, autentica Leggenda del calcio mondiale, vincitore di tanti trofei nazionali ed internazionali. Franco Baresi, assieme ai presidenti del Milan Club Agrigento, Giuseppe Cusumano e Gioacchino Cutaia, nonché in presenza anche del Coordinatore Regionale dei Milan Club in Sicilia Felice Gitto, dello Storico AC Milan Pippo Castorina e del Dott. Giuseppe Marianello, incontrerà la stampa in occasione della presentazione del libro autobiografico “Libero di Sognare”, il tutto coordinato dal giornalista Davide Sardo. Successivamente Baresi sarà ospite del Milan Club, nello stesso Hotel, a pranzo con i componenti il Milan club e con tutti i tifosi e fan di calcio che vorranno partecipare. Il pranzo è aperto a tutti ma bisogna essere messi in lista perché i posti sono limitati. Per maggiori informazioni è possibile contattare i presidenti del Milan Club Agrigento, nella persona di Giuseppe Cusumano (3208543813) e di Gioacchino Cutaia (3284239139). Sempre nello stesso pranzo ci sarà la possibilità di acquistare il libro del capitano e di farlo autografare dallo stesso, un’occasione più unica che rara.