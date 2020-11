Francesco Novara è il nuovo Presidente di ATP

L’associazione culturale Antiche Tradizioni popolari, attiva da molto tempo nell’ambito di numerose iniziative culturali del territorio, ha rinnovato i componenti del Consiglio Direttivo. Nel corso di una affollata assemblea è stato eletto alla Presidenza Francesco Novara, Angelo Provenza o è vicepresidente, Gina Rizzuto segretaria, il dottor Salvatore Varisano e la dott.ssa Robertina Russello sono stati eletti nel CdA in qualità consiglieri. I membri del consiglio Direttivo sono stati scelti in virtù di tanti anni di intensa attività dell’associazione culturale Antiche Tradizioni popolari, guidata dal dottor Carmelo Cantone che passa quindi il testimone al nuovo presidente, Francesco Novara, con l’auspicio di continuare a svolgere proficua attività culturale e sociale in linea con gli obiettivi dell’associazione