“Agrigento regina d’Italia”, un titolo che rende orgogliosi e ci responsabilizza (VIDEO)

Essere capitale italiana della cultura è una grande opportunità per il territorio. Lo testimoniano anche gli importanti numeri, in termini di flussi turistici, ottenuti da Procida nel 2022. Per il 2025 è stata scelta Agrigento: a pochi giorni dalla proclamazione, tutto il mondo ne ha parlato. La gioia, l’emozione per la scelta della città ha contagiato tutti. Proprio tutti. In primis gli agrigentini, poi i comuni vicini, poi tutta la regione fino all’intera nazione. “Agrigento regina d’Italia”, questo il titolo pubblicato dalle maggiori testate nazionali che rende orgogliosi: “E’ una grande emozione- commenta il sindaco, Francesco Miccichè- un’opportunità per la nostra città. Un lavoro di due anni sofferto, voluto fortemente da me, da tutto lo staff e tutti gli agrigentini hanno sognato di raggiungere questo traguardo. Noi non abbiamo contezza di quello che realmente abbiamo, Agrigento è considerata , ha un grande potenziale”. La designazione della Capitale italiana della cultura è un segnale per guardare al futuro. Riflettori accesi sulle infrastrutture e sulle diverse problematiche del territorio: “Dobbiamo essere bravi a sfruttare questa occasione e cambiare il volto di questa città”, ha detto il primo cittadino. Si sta lavorando ad una cabina di regia che avrà al suo intero diverse competenze.

L’INTERVISTA AL SINDACO FRANCO MICCICHE’