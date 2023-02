Francesco Arena è Ambasciatore Doc Italy 2023 per Messina

Il maestro panificatore messinese Francesco Arena è stato riconfermato per il secondo annoAmbasciatore Doc Italy per il settore della panificazione. La cerimonia che premia i grandi maestri del gusto di tutta la penisola si è svolta a Roma, ieri 6 febbraio, nella sala Protomoteca del Campidoglio. La riconferma per il fornaio messinese arriva nel decimo anniversario di Doc Italy; l’Associazione nazionale infatti è nata nel 2013 con l’obiettivo di promuovere il made in Italy, selezionando con cura le realtà agroalimentari che si distinguono per l’artigianalità, l’utilizzo di materie prime italiane di alta qualità, il rispetto per il territorio e l’approccio etico – sostenibile.

L’impegno di Doc Italy in questi dieci anni è stato quello di andare alla scoperta di artigiani del gusto che valorizzano le eccellenze del territorio italiano, così vario e ricco di tesori enogastronomici. Da qui la scelta di Francesco Arena che con il suo panificio a Messina si è distinto attraverso un meticoloso lavoro di ricerca e selezione delle materie prime e per la produzione artigianale di prodotti di altissima qualità, sani e genuini, che uniscono una tradizione lunga tre generazioni con lasperimentazione creativa.

“Sono felicissimo per questo importante riconoscimento che valorizza il mio lavoro – ha affermato il mastro fornaio messinese – e mi rende orgoglioso di quello che faccio ogni giorno. Aver condiviso questo momento con tanti amici e colleghi – come Giuseppe Patti, Gesualdo Faulisi, Gianni Giardina, Andrea Laganga, Michela Starita, Davide Merlino, Vincenzo Florio, Rosario d’Angelo e Elisa Chillemi – è stato molto importante perché ha rinsaldato il valore della nostra amicizia. Noi crediamo nell’importanza di fare squadra e lavorare per portare in alto il made in Italy. Ringrazio di cuore la Presidente dell’Associazione Tiziana Sirna – per la possibilità che ci da di farci conoscere e far apprezzare i nostri prodotti, infatti alla cerimonia di premiazione è seguita la degustazione di alcune delle mie specialità” – ha concluso Francesco Arena.

Un successo dietro l’altro per il panificatore messinese, che a gennaio è stato il volto di copertina del primo numero della prestigiosa rivista “Il panificatore italiano”, edita da ItalianGourmet, in cui Arena ha riassunto la sua filosofia di panificazione nell’articolo a lui dedicato dal titolo “Il pane si rinnova sperimentando”. Un grande figlio d’arte che segue gli insegnamenti del padre Masino e che ha portato in alto il nome della sua città grazie ai riconoscimenti ottenuti nelle maggiori guide di settore, come quella del Gambero Rosso e di Top 50 Italy.