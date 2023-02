Migranti schiaffeggiati: prosciolto poliziotto

Manca la querela delle vittime, e il giudice monocratico del Tribunale di Agrigento Giuseppe Sciarrotta, per “mancanza delle condizioni di procedibilità”, ha emesso la sentenza che proscioglie l’ispettore di polizia Costantino Soglia, 59 anni, in servizio alla Questura di Agrigento, finito a processo, perché avrebbe schiaffeggiato due migranti, dopo un tentativo di fuga fallito dal centro di accoglienza di contrada “Ciavolotta”, avvenuto il 3 giugno del 2020.

Qualcuno ha immortalato la scena in un video, poi diventato virale, e l’ispettore venne iscritto sul registro degli indagati. Il pubblico ministero Cecilia Baravelli al termine della requisitoria aveva chiesto la condanna a 4 mesi. Secondo il giudice non si è trattato del reato di abuso dei mezzi di correzione, come contestato dalla Procura, ma di percosse. Di conseguenza, non essendoci stata mai alcuna querela, l’agente imputato è stato prosciolto.

“Sei l’ospite e devi rispettare la legge, adesso tu dai uno schiaffo a lui”, urla l’agente. Il giovane esegue l’ordine ma, a detta del poliziotto, non lo fa con sufficiente forza. Ed è in questo momento che l’uomo in divisa avrebbe colpito il giovane per due volte. Il racconto delle presunte vittime, resisi irreperibili già dai giorni successivi al fatto, era stato “cristallizzato” nel corso dell’incidente probatorio.