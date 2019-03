Francesca Ferreri nuovo assessore alla cultura di Casteltermini

CASTELTERMINI. Francesca Ferreri è il nuovo assessore alla Cultura del Comune di Casteltermini. La nomina è stata fatta dal sindaco Gioacchino Nicastro e ieri mattina l’assessore Ferreri ha prestato giuramento e si è insediata. Ferreri con una Laurea in Giurisprudenza, ha avuto già esperienze nel mondo del sociale avendo rivestito per due mandati la carica di dirigente provinciale dell’Organizzazione “Noi” per la provincia di Palermo.

Ha avuto esperienze nel mondo della cultura in qualità di delegato cittadino di Castronovo di Sicilia della Accademia della Lingua e Cultura Siciliana, esperienza che continua a portare avanti con varie iniziative culturali e formative organizzate nella provincia di Agrigento e in quelle limitrofe, conscia del fatto che il linguaggio e la lingua sono uno strumento di condivisione ed eguaglianza dei diversi strati della società.

Il neo assessore Ferreri ha dichiarato: “Non amo usare le solite frasi di circostanza e sin da subito voglio porre la mia esperienza sia professionale che sociale, al servizio della comunità di Casteltermini nella speranza di offrire un sostanzioso contributo sia in termini di risultati concreti ottenuti sia in termini di ascolto delle problematiche che interesseranno gli ambiti per i quali verrà delegata dal sindaco. Ringrazio l’amministrazione con in testa il sindaco Nicastro, per avermi voluto in questa squadra. Accettando questo incarico ho scelto di diventare parte integrante non solo di un progetto ma di una comunità che merita di stare nella posizione che il passato ricorda, il presente reclama, il futuro attende”.