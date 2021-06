Forza Italia Ribera, nominati i componenti del direttivo

Prosegue il percorso di riorganizzazione territoriale del partito di Forza Italia nella provincia agrigentina. Il quadro e l’organigramma politico locale sono stati tracciati a Ribera in occasione di un incontro a cui, tra gli altri, hanno partecipato il vice coordinatore regionale di Forza Italia, onorevole Riccardo Gallo, il commissario provinciale di Forza Italia di Agrigento e presidente della Commissione Sanità all’Ars, onorevole Margherita La Rocca Ruvolo, l’assessore regionale agli Enti Locali, Marco Zambuto, la coordinatrice regionale di “Azzurro Donna”, Maria Antonietta Testone, il presidente del Consiglio comunale di Agrigento, Giovanni Civiltà, il sindaco di Ribera, Matteo Ruvolo, il presidente del Consiglio comunale, Vincenzo Costa, l’assessore Giusi Zabbara, e il consigliere comunale Enza Mulè.

Nel corso del dibattito è stato delineato l’assetto locale di Forza Italia nella città di Ribera, sancendo una maggiore e più efficace collaborazione tra gli amministratori locali, i dirigenti provinciali e regionali del partito, e il governo regionale, tramite l’assessore Zambuto. L’assemblea ha dunque ratificato all’unanimità le nomine nel Direttivo locale del partito che risulta composto da Margherita Farruggia, già consigliere comunale nella scorsa legislatura, Ciro Marrone, Emanuele Clemente, Antonino Caternicchia, Giuseppe Urso, Katia Scorsone, Antonino Pipia, e Francesco Mariondi. Sono componenti di diritto nel Direttivo i consiglieri comunali Vincenzo Costa ed Enza Mulè, l’assessore Giusi Zabbara, e il sindaco Matteo Ruvolo.

Gli onorevoli Gallo e La Rocca affermano: “E’ motivo di orgoglio vedere che in ambiti locali, come a Ribera, ferve la volontà di impegnarsi in politica nell’interesse del proprio territorio, scegliendo Forza Italia come partito di appoggio e di riferimento per i valori e gli ideali che da sempre ne caratterizzano l’azione politica, evidenziando un partito che intende sempre più coinvolgere la base, la società civile, a stretto contatto con i rappresentanti locali, le loro istanze, e i programmi politici e amministrativi che intendono realizzare”.

Ed il sindaco Matteo Ruvolo esprime soddisfazione per l’impegno profuso da Forza Italia sia in ambito provinciale che regionale, e aggiunge: “Oggi, più che mai, i territori locali hanno necessità di punti di riferimento politico e amministrativo. Ed il coinvolgimento della base testimoniato dal partito di Forza Italia rappresenta lo strumento migliore per soddisfare tale necessità”.