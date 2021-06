Fortitudo ecco il tuo avversario: Umana San Giobbe Chiusi

Sarà Fortitudo Agrigento contro San Giobbe Chiusi la finale playoff del tabellone 1. I biancazzurri di coach Catalani giungono, così, al traguardo di una stagione intera; la combattutissima serie di semifinali vinte contro Omegna ha regalato il pass tanto agognato, ma rimane l’ultimo ostacolo per la promozione che vale il ritorno in A2. Capitan Chiarastella e compagni partono alla volta della cittadina senese per gara-1 (13 giugno – ore 18),seguita da gara-2 (15 giugno – ore 19); poi la serie si sposterà al PalaMoncada per gara-3 il 18 giugno e l’eventuale gara-4 il 20; in caso di parità, gara-5 sarà a Chiusi il 23 giugno.

La Fortitudo si troverà davanti un avversario fortissimo, considerato da molti analisti come il vero favorito di questo tabellone. Chiusi, infatti, forte della partnershipsiglata con l’Umana Reyer Venezia campione d’Italia2019 in serie A1, ha costruito una squadra per un campionato di vertice. Non a caso, la San Giobbe – pur essendo una neo-promossa in B – ha vinto sia il sottoraggruppamento della prima fase (davanti a San Miniato), che quello unificato della seconda fase,superando al rush finale la corazzata Livorno.

Alla guida tecnica dei “Bulls” della Val di Chiana c’è Giovanni Bassi coach toscano che, la scorsa stagione, ha allenato con eccellenti risultati il Green Basket Palermoe che già in un paio di occasioni ha incontrato proprio la Fortitudo in amichevole. Il roster annovera anchegiocatori con un passato in serie A2, scesi di categoriaper sposare l’ambizioso progetto senese come l’ex-Biella Luca Pollone, guardia/ala classe ’97, atleta in grado di garantire qualità e fisicità a rimbalzo e che può ricoprire anche lo spot di ala piccola (10.3 di media con 6 rimbalzi); l’ex Rieti Giovanni Carenza, ala classe ’88 (8.2 di media con 6 rimbalzi) e l’ex Orlandina Nicola Mei. Il perno offensivo della San Giobbe è il centro italo-argentino, classe ’93, Matias Bortolin, giocatore di stazza e dal notevole fatturato (15.2 punti di media e 7rimbalzi nei playoff), mentre la costruzione del gioco passa dalle mani del play classe ’99 Lorenzo Raffaelli (oltre 14 punti di media nei playoff) e, in alternativa, al più esperto pari ruolo Simone Berti (7.3 punti di media e 4.8 rimbalzi). Probabile starting five: Berti, Minoli, Pollone, Fratto, Bortolin.