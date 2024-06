Forza Italia, con oltre il 23,6%% delle preferenze, è il primo partito in Sicilia. Gli azzurri hanno superato di tre punti Fratelli d’Italia, che si è fermato al 20,18%. I due partiti conquistano il 43% dei voti dei siciliani che si sono recati alle urne per le elezioni Europee, con un’affluenza pari al 38%, la più bassa d’Italia dopo quella della Sardegna Terza forza in Sicilia è il M5S col 16%, ma rispetto a cinque anni fa (31,18%) il movimento di Giuseppe Conte, ha perso la metà dei voti. Tiene il Pd al 14%.

Nonostante il 7% conquistato nell’Isola, la lista Libertà di Cateno De Luca fallisce l’obiettivo racimolando a livello nazionale appena l’1,5%. Intorno al 7% si piazza anche la Lega di Salvini. Si attestano al quasi 5% Alleanza Verdi e Sinistra. Tutti gli altri si fermano sotto la soglia di sbarramento del 4%: Stati Uniti d’Europa poco sopra il 2%, Pace terra e dignità all’1,7%, Azione all’1,4%, Alternativa popolare allo 0,5%. Deludenti le performance di Matteo Renzi e Carlo Calenda.

Sulla ripartizione dei seggi nella circoscrizione Isole, sono certi Giorgia Meloni e l’eurodeputato uscente Giuseppe Milazzo per FdI; Edy Tamajo per Fi; Elly Schlein e Giuseppe Lupo per il Pd; Giuseppe Antoci per il M5s; Raffaele Stancanelli per la Lega; Ilaria Salis per Alleanza Verdi e Sinistra. Un elenco provvisorio: alla premier Meloni dovrebbe subentrare Ruggero Razza, Pietro Bartolo dovrebbe prendere il posto di Schlein nel Pd, mentre bisognerà capire in quale circoscrizione sarà aggiudicato il seggio a Ilaria Salis.

Restano fuori la coordinatrice siciliana della Lega, e candidata del partito di Salvini, la licatese Annalisa Tardino, Margherita La Rocca Ruvolo di Forza Italia, Giusi Savarino di Fratelli d’Italia, Antonella Di Prima, della lista del Movimento 5 Stelle e Alfonso Alaimo, candidato con Alternativa Popolare e da sempre vicino all’area alfaniana.

Per quanto riguarda la provincia di Agrigento, primo partito è Forza Italia con il 36,43%, seguito da Fratelli d’Italia 17,66%, Movimento 5 Stelle 13,83%, Partito Democratico 13,07, Lega 7,40%, Libertà di Cateno De Luca 3,79% e Alleanza Verdi e Sinistra 3,09%.