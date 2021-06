Forza Italia e le elezioni a Porto Empedocle, riunione politica

Le elezioni Amministrative in autunno a Porto Empedocle sono state l’argomento affrontato nel corso di un incontro organizzato da Forza Italia a cui, tra gli altri, hanno partecipato il vice coordinatore regionale di Forza Italia, onorevole Riccardo Gallo, il commissario provinciale di Forza Italia di Agrigento e presidente della Commissione Sanità all’Ars, onorevole Margherita La Rocca Ruvolo, l’assessore regionale agli Enti Locali, Marco Zambuto, Filippo Caci, Luigi Troia, Giancarlo Taormina, Domenico Palumbo, Giuseppe Picone, Salvatore Bartolotta e Carmelo Vella.

In occasione della riunione è stata ribadita e rilanciata la volontà “di assumere un ruolo da protagonisti, in ambito politico e amministrativo, e di guida della città di Porto Empedocle nella prospettiva della prossima tornata elettorale.Gli interventi – si legge in una nota- che si sono susseguiti hanno evidenziato gli attuali problemi e le difficoltà che attanagliano gli empedoclini, ed è stata rilevata l’opportunità di proporre un programma amministrativo della città snello ed efficace, che non sia un ‘libro dei sogni’ ma che, invece, si basi su pochi punti fondamentali, impiegando poi tutte le risorse umane e politiche per poterli realizzare. L’assemblea si è conclusa sancendo e rinforzando la compattezza del partito e il costante collegamento tra gli esponenti politici locali, i dirigenti regionali e provinciali di Forza Italia, e il governo regionale rappresentato dall’assessore Zambuto.”