Si apre una nuova fase per Forza Italia in Sicilia. Il segretario nazionale Antonio Tajani ha accolto le dimissioni del coordinatore regionale Marcello Caruso, nominando al suo posto Nino Minardo come commissario regionale.

Una scelta che segna un passaggio politico rilevante nell’organizzazione del partito sull’isola, con l’obiettivo di rafforzare la struttura e preparare le prossime sfide elettorali. Tajani, nel comunicato ufficiale, ha ringraziato Caruso “per il lavoro svolto e per i risultati elettorali ottenuti”, riconoscendone il contributo nella crescita del partito in Sicilia.

Contestualmente, Caruso assume un nuovo incarico a livello nazionale: sarà infatti chiamato a mettere la propria esperienza al servizio del dipartimento Insularità, su indicazione condivisa con Alessandro Cattaneo. Un ruolo strategico, che punta a valorizzare le politiche dedicate alle Isole e a rafforzare la presenza del partito nei territori.

L’arrivo di Minardo come commissario apre dunque una fase di riorganizzazione interna, con riflessi anche sugli equilibri politici regionali e sulle dinamiche future del centrodestra siciliano.

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