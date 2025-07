La Fortitudo Moncada Agrigento lavora alla definizione del roster in vista della nuova stagione e si avvicina sempre più alla conferma di Robert Di Sibio, ala grande classe 2002 che ha convinto per rendimento e atteggiamento.

Il giocatore, reduce da una buona annata con 7.6 punti di media in 38 presenze, ha mostrato crescita e solidità, e potrebbe essere confermato come pedina importante nelle rotazioni. L’esperienza nella NBA Summer League gli ha probabilmente dato ulteriore fiducia: Di Sibio ha mostrato personalità e maturità, e lo staff tecnico lo considera un profilo su cui investire.

Viste le sue attitudini nell’attaccare il ferro, nella pericolosità dal perimetro e considerata la presenza sotto canestro di Carta e Martini, Di Sibio rappresenta un’opzione tattica interessante anche nel ruolo di “4”, capace di allungare le rotazioni del capitano e dare profondità all’organico.

Intanto, è arrivata la conferma ufficiale della separazione da Mat Peterson. L’ala forte estone non farà parte del roster per la stagione 2024/2025 e risulta attualmente free agent. Non è escluso, tuttavia, che possa proseguire gli allenamenti ad Agrigento come aggregato, in attesa di una nuova sistemazione. La Fortitudo chiude una porta ma tiene d’occhio ogni opportunità sul mercato.

