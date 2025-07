Scade lunedì prossimo, 21 luglio, il termine ultimo per partecipare al premio internazionale “Matita d’Oro del Mediterraneo”, istituito dall’Ordine degli architetti di Agrigento e aperto ai professionisti autori di progetti di chiese, moschee e sinagoghe realizzate in uno dei 24 Paesi del bacino del Mediterraneo. “L’obiettivo del Premio – ricorda il presidente dell’Ordine, Rino La Mendola – è di alimentare un confronto culturale nel bacino del Mediterraneo proponendo l’Architettura quale linguaggio universale di confronto tra i popoli, in grado di superare le divergenze politiche e, talvolta, religiose che spesso impediscono un proficuo confronto tra le civiltà della terra”.

In tal senso, la scelta del tema “I luoghi di culto nel Mediterraneo” è perfettamente in linea con gli obiettivi del Premio, che potrà ripetersi con cadenza biennale, coinvolgendo, di volta in volta, soggetti promotori diversi, in relazione al tema trattato. La premiazione avrà luogo in occasione del convegno internazionale che si svolgerà il prossimo 10 ottobre al teatro Pirandello, nel corso del quale interverranno architetti di chiara fama internazionale come Guendalina Salimei e Mario Cucinella. Gli interessati, per partecipare al concorso, dovranno seguire le procedure indicate sul sito istituzionale dell’Ordine e sulla piattaforma nazionale concorsiawn.it. Il responsabile unico del procedimento è l’architetto Raimondo Zambuto, consigliere dell’Ordine.

