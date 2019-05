Fortitudo, si va verso la conferma di Amir Bell e Marco Evangelisti

Agrigento a lavoro su più fronti. La conferma del tecnico friulano, alla nona stagione consecutiva con la Fortitudo, a cascata ha innescato una serie di meccanismi. Ciani e Mayer hanno le antenne dritte, sono sintonizzati su radio mercato, lavorano per allestire il nuovo roster. Si parte dalle conferme. La società non ha nessuna intenzione di rescindere i contratti in essere. Anche se una clausola prevede che una delle due parti, previo il pagamento di una penale, può cessare il rapporto, la Fortitudo esclude di esercitare questo diritto.

A riguardo il presidente Salvatore Moncada è stato chiaro. «Da parte nostra – ha detto – nessun contratto sarà rescisso». Adesso, ma appare scontato che non accada, ci sarà da capire se qualche giocatore ha intenzione di cambiare aria. Se arriveranno proposte così allentanti da valere la rescissione di un contratto con una società in salute come la Moncada, significa che c’è chi è disposto a formulare una proposta irresistibile. Ovviamente il diritto di recesso ha un limite di tempo e ciascun contratto ha il suo, il limite massimo è luglio. Marco Evangelisti, Giacomo Zilli e Lorenzo Ambrosin sono tra quelli che vestiranno ancora la canotta bianco-azzurra anche per la prossima stagione. Ci sarà poi da lavorare per completare il roster, ed alla fine, mettere sotto contratto gli americani. Non è escluso che si voglia provare a trattenere ancora un anno ad Agrigento il playmaker Amir Bell. «Mi piacerebbe che rimanesse – ha detto parlando di lui il ds Mayer – perché è un ragazzo fantastico. È al suo primo anno da professionista, sarà difficile trattenerlo, ma ci proveremo perché lavorare con lui è stimolante». È tramontata, almeno per il momento la possibilità di vedere Cannon ancora per una stagione, sarebbe la terza di fila, in biancoazzurro. «Ha fatto un grande campionato – spiega ancora Mayer – e gli auguro il meglio. Non credo sia possibile poterlo mantenere. Ci vorrebbe una crescita generale del territorio».

Sulla permanenza di Lorenzo Ambrosin ad Agrigento, si è espresso pure il presidente Salvatore Moncada.