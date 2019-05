Canicattì, contro il Biancavilla ultima chiamata per la serie D

Ultima chiamata per il Canicattì calcio verso la serie D: i biancorossi del presidente Angelo Licata sono in finale playoff nazionali di Eccellenza ed hanno l’ultima chance per accedere alla serie superiore. Dopo aver battuto, in doppia sfida la vincente degli spareggi della Campania ed eliminato, dunque, il Gladiator, adesso i canicattinesi stanno preparando il derby tutto siciliano nell’ultimo step dell’anno ed incontreranno in finale il Biancavilla. Nell’altro accoppiamento, infatti il Biancavilla ha sconfitto col punteggio di 2-0 il Reggiomediterranea, ribaltando l’1-0 subito all’andata in terra calabrese. La squadra catanese arriva in finale nazionale playoff dopo essersi qualificata al terzo posto del girone B di Eccellenza Sicilia con 53 punti. Durante la stagione regolare ha totalizzato 15 vittorie, 7 pareggi e 5 sconfitte. Il giocatore che ha segnato di più è Luca Savasta con 15 centri, seguito da Massimiliano Lucarelli con 8 e Daniele Ancione con 4 realizzazioni. Nella fase supplementare il Biancavilla ha pareggiato 2 a 2 col Paternò, arrivato quarto e per la migliore posizione in classifica ha affrontato in finale del girone il Palazzolo dell’ex Canicattì, Seby Catania, battendolo per tre a zero. Poi la semifinale vinta col Reggio e adesso il Canicattì.

«È ciò che si è disposti a sacrificare e non a guadagnare, a determinare la forza del nostro sogno – ha commentato l’allenatore del Canicattì, Nicola Terranova – il sogno continua e adesso testa alla finale». La gara di andata della finale playoff si disputerà domenica 2 giugno allo stadio «Orazio Raiti» di Biancavilla con inizio alle 15,30. Curiosità: allo stadio Raiti di Biancavilla il Canicattì ha vinto la Coppa Italia regionale. In questi giorni, la comitiva biancorossa si è allenata, ma con ritmi non particolarmente ossessivi. Martedì pomeriggio il raduno allo stadio «Saraceno» di Ravanusa, mercoledì doppia seduta di allenamento, ieri mattinata libera e pomeriggio una sgambatura e lezione tecnico-tattica. Oggi la squadra si allena nel pomeriggio e domani mattina sarà eseguita la rifinitura. Domenica mattina si parte per Biancavilla.

