Per gli appassionati di basket ed in particolare della Fortitudo arriva un nuovo strumento di informazione in tempo reale. Un Match Program Digitale, realizzato in collaborazione con Medianetlab che consentirà ai tifosi di vivere un’esperienza unica, arricchita di informazioni e curiosità sulla squadra come formazioni ufficiali, contenuti esclusivi, statistiche e analisi ma anche curiosità, il dietro le quinte e momenti divertenti.