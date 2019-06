Fortitudo, parte il toto-allenatore. Focus su uno dei probabili candidati: Stefano Rajola

L’uscita di scena di Franco Ciani apre la lotta per la successione. Chi erediterà il timone della panchina biancazzurra?

Radio mercato parla di contatti con coach Stefano Rajola.

Rajola, pescarese classe ’72, dopo aver smesso i panni del giocatore, è passato alla guida tecnica dell’Amatori Pescara, club di Serie B in cui lui stesso aveva militato fino al 2017, guidandolo fino alla Final Four per la promozione in A2.

Rajola è stato compagno di squadra di Simone Pepe, anche lui pescarese e bandiera dell’Amatori prima dell’arrivo ad Agrigento.

Sarà lui, forte anche della sua lunga carriera cestistica e dei sorprendenti risultati conseguiti a Pescara, a riscaldare nuovamente l’ambiente biancazzurro e, al tempo stesso, dare nuovo slancio alle prestazioni di Simone Pepe?

