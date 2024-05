Palla a due questo mercoledì, 8 maggio, alle 20.30.

Domani la Moncada ospita Cento per la seconda partita del girone salvezza, la prima in casa davanti al proprio pubblico. Le speranze salvezza sono ancora vive, nonostante, per la Fortitudo Agrigento, il gap da recuperare. Le squadre si portano dietro gli stessi punti della stagione regolare e della fase ad orologio. I biancazzurri arrivano a questa sfida forte dell’impresa sul campo di Nardó. Male, invece, Cento che nella

Prima ha ceduto al Latina. Per Agrigento vietato commettere passi falsi. Palla a due questo mercoledì, 8 maggio, alle 20,30. La squadra avrà bisogno del sostegno del pubblico per continuare a vincere e tenere vive le speranze. “Veniamo da due vittorie consecutive ed è la prima volta che ci succede in stagione- dice coach Damiano Pilot– e dobbiamo assolutamente sfruttare questa sterzata di energia positiva per cercare di recuperare energie fisiche perché ce ne saranno molto poche, non si può preparare una partita in così poco tempo nei minimi dettagli e dovremmo farlo sugli argomenti principali, riguardare la partita contro Cento di qualche mese fa e cercare di non commettere nuovamente gli stessi errori. Speriamo di avere tanto pubblico e cercheremo di tenere viva questa lotta fino all’ultima giornata.” Il Coach di Cento, Matteo Mecacci, ha parlato qualche giorno fa in vista proprio dell’esordio ufficiale in Fase Salvezza: “Siamo consapevoli che inizia un tour de force non banale. Dobbiamo pensare a giocare nella maniera più dura e determinata possibile, perché questa fase Salvezza è praticamente un piccolo girone. Conteranno ovviamente le motivazioni, che ci saranno per tutti, ma soprattutto la durezza mentale, perché comunque sia saranno partite sporche, ruvide, dove predominerà la cattiveria.”