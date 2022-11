Fortitudo-Milano, la partita in onda su Agtv

In onda oggi, 8 novembre, su Agrigentotv, canale 97, alle 15.30 e alle 20.30, la partita della Fortitudo disputata domenica scorsa, al PalaMoncada. Una sfida brillante, la squadra di Cagnarsi non sfrutta il fattore campo e perde una partita bella e combattuta contro Milano. Finisce 77 a 75 per la squadra di coach Villa, bravi a mantenere i nervi saldi nel momento clou del match. Domenica prossima, 13 novembre, i biancazzurri scendono in campo contro la gloriosa Cantù.

Telecronaca di Domenico Vecchio, commento tecnico di Michele Bellavia.