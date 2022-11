Cultura, musica, svago e filosofia: presentato il programma di eventi del circolo Empedocleo

Seminari, incontri culturali, convegni e dibattiti su temi storici, sociali, economici, legali, politici, medico-scientifici e di attualità, presentazione di libri ed eventi organizzati in città. E, poi, ancora, mostre di pittura e fotografia su varie tematiche. Tornano gli eventi al Circolo Empedocleo di Agrigento per offrire, anche quest’anno, ai soci ed ai cittadini che vorranno partecipare un ricco cartellone che è stato presentato questa mattina, martedì 8 novembre, nei locali dello stesso circolo, in piazza San Giuseppe. Il fiore all’occhiello delle attività il “Teatro da camera”, giunto alla sesta stagione, con cadenza mensile da novembre a maggio prossimo. In programma anche serate danzanti , lezioni di ballo di gruppo e in coppia, tornei di burraco, il tradizionale “Concerto di Capodanno”, la settantennale tradizionale dell’Immacolata. Ma non finisce qui. Le attività si arricchiscono quest’anno di altre novità: un corso di filosofia per adulti, la ripresa del premio di poesia dialettale ed in lingua “Empedocle” che rinasce anche grazie alla collaborazione della poetessa Liliana Arrigo. “Il nostro sostegno – dice il presidente Adamo- all’impegno dell’amministrazione comunale affinché Agrigento venga riconosciuta Capitale della Cultura 2025 promuovendo una serie di incontri sulla storia della nostra città dalle sue origini, con cadenza mensile, da dicembre a maggio”. Il primo incontro il 13 dicembre prossimo su Agrigento paleocristiana. Saranno ospitati anche dei mini corsi, organizzati dall’associazione “Slow Food” sul tema “Conoscere i cibi per mangiare bene”, con cadenza mensile da gennaio a maggio. E “dulcis in fundo”, grazie alla convenzione stipulata qualche giorno fa con il Liceo Musicale “Empedocle” per l’attivazione di progetti culturali musicali, il salone dello storico circolo ospiterà concerti con cadenza mensile, da novembre a fine primavera. Tutti questi eventi sono completamente a titolo gratuito ed è per questo che è stata lanciata una campagna per nuovi soci e un invito alle istituzioni a sostenere il Circolo culturale Empedocleo.