Ogni mattina, da sei anni, prima di allenarsi, passa dalla Valle dei Templi: Lorenzo Ambrosin ha a cuore Agrigento. Dalle sue parole, in una intervista a Raiplay, si legge il suo essere agrigentino d’adozione. “E’ una città che ha molto da offrire- dice il giocatore della Fortitudo Moncada-. Oltre la valle, c’è un mare spettacolare e diversi posti molto belli. Agrigento è da visitare.” Questa è la sesta stagione di “Lollo” , così come lo chiamano in tanti, ad Agrigento e nella scelta di rimanere in una squadra che si immaginava avrebbe sofferto ha influito il cuore: “Qui sto molto bene, ho trovato un equilibrio, conosciuto tante persone che ritengo amici. Mi sento apprezzato e amato dalla gente.”

Il tifo caldo dei tifosi è unico e difficilmente replicabile in altri palazzetti italiani. La passione della piazza per la pallacanestro è invidiata da tantissime altre realtà e ogni domenica i giocatori della Fortitudo Moncada Agrigento lo percepiscono sulla loro stessa pelle.

Per Lorenzo Ambrosin, il sogno nel cassetto è la serie A1, ma sulla prossima stagione sportiva non ha ancora le idee chiare.