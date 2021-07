Fortitudo, intervista esclusiva al presidente Gabriele Moncada (VIDEO)

Il progetto della Fortitudo Moncada Agrigento per la prossima stagione è già avviato. Si riparte con una squadra un po’ diversa ma con gli stessi obiettivi. Cominciamo dalle conferme. Ci saranno ancora coach Catalani, Grande e Chiarastella: “Stiamo cercando di confermare qualche altro giocatore”, ha detto il presidente della Fortitudo Gabriele Moncada in una intervista esclusiva ad AgrigentoOggi. Dopo essere andati vicini alla promozione in A2, c’è la volontà di ripartire per una nuova entusiasmante stagione.

“Il nostro obiettivo- sono le parole di Moncada- è quello di fare bene.” A Mayer il compito di mixare un roster che sappia coniugare presente e futuro, con attenzione ai costi. Intanto è atteso per le prossime ore il primo annuncio ufficiale. Il presidente Gabriele Moncada è già a lavoro per chiudere i primi contratti. GUARDA IL VIDEO