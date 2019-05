Fortitudo in silenzio, il futuro è un «rebus»

Il futuro della Fortitudo Moncada sta diventando un film di spionaggio. Le voci si rincorrono ma nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata da coach, dirigenti e presidente, nemmeno a commento della stagione conclusa, dei risultati della post-season che vedono protagoniste altre squadre e della chiusura della stagione. Ad un mese esatto dall’epilogo del campionato non ha parlato nessuno. Così i tifosi si divertono a fare le ipotesi più disparate. Un po’ dettate dall’umore del momento, un po’ perché sentite da qualcuno dell’entourage. Si è parlato del futuro di coach Franco Ciani, ipotizzando addirittura una decisione a ore. E mentre il presidente Salvatore Moncada sta facendo le sue valutazioni con estrema calma, il coach ha fatto rientro a casa per le vacanze. I due però, confermano dalla società, si sono visti, trattenendosi in riunione, prima della partenza. È strano, però, che Ciani, ancora legato alla Fortitudo da un contratto, non abbia deciso di salutare tifosi e addetti ai lavori in conferenza stampa, come è stato solito fare negli ultimi anni.

Che Ciani e Moncada abbiamo le idee chiare, i tifosi lo sanno da tempo, ma appare necessario che queste idee qualcuno le riferisca alla tifoseria. La Fortitudo, insomma, non sembra pronta ad annunciare nessuna novità. L’impressione è quindi che entrambe le parti stiano prendendo tempo, probabilmente verso una nuova stagione fatta di stravolgimenti, soprattutto nel roster. Ovviamente chi conosce Moncada sa bene che difficilmente si priverà del coach che ha condotto la squadra nelle ultime otto stagioni. Per questo motivo Ciani rimane il primo candidato a restare ad Agrigento. Una certezza infatti sono i rapporti, tra Moncada e il tecnico friulano. I bene informati riferiscono poi di dissapori, legati all’andamento dell’ultima stagione, nati tra direttore sportivo e lo stesso coach. Tutto da verificare, comprese alcune valutazioni. Il primo rebus è Cristian Mayer, il direttore dell’area tecnica. Nell’ultimo periodo anche lui si è trovato sotto esame per il mercato, con nomi di possibili candidati alla sostituzione. Un clima di tensione che l’ha portato a valutare l’idea di cambiare aria. La decisione non è presa ma il disagio ora è evidente. E se anticipasse i tempi rispetto alla scelta di Moncada? Se fosse lui a fare per primo un passo indietro e a rinunciare al rapporto che lo lega alla Fortitudo? Un clima generale di incertezza, poichè in pochi sono certi di rimanere alla Fortitudo. Tra questi il capitano Marco Evangelisti, legato ad un altro anno di contratto, e Lorenzo Ambrosin, tra i migliori della stagione. Potrebbe essere invece trattenuto Jalen Cannon. L’ARTICOLO COMPLETO SUL GIORNALE DI SICILIA IN EDICOLA QUESTA MATTINA