“Aladdin”, la nuova versione del classico Disney in live action

Quasi 30 anni dopo il classico animato del 1992, la Disney ha creato una nuova versione di “Aladdin” in live action, diretta dal celebre regista britannico Guy Ritchie, ispirata ai racconti delle “Mille e una notte”. Le immagini e le notizie che circolano in rete, accompagnano l’attesa per l’uscita del film che arriverà nelle sale domani.

La sceneggiatura è stata scritta insieme a John August, l’abituale collaboratore di Tim Burton che in passato ha scritto le sceneggiature di “Big fish”, “La sposa cadavere” e “Charlie e la fabbrica di cioccolato”.

Nel cast vi sono: Will Smith, nei panni di uno stravagante quanto esuberante Genio, Mena Massoud che interpreta Aladdin, Marwan Kenzari (Jafar), Navid Negahban (il sultano che si preoccupa per la figlia).

Il compositore delle musiche originali, Alan Menken, vincitore di 8 Oscars, ha composto la colonna sonora che include una nuova versione delle canzoni originali del film del ’92. Nella versione italiana, tra i doppiatori troveremo ancora Gigi Proietti che però non darà la voce al Genio, ma al padre di Jasmine.

Una delle maggiori sfide, nella fase di progettazione del film, ha riguardato la selezione del cast. Infatti, per la versione live action di “Aladdin”, in particolare per i ruoli di Aladdin e Jasmine, si è pensato sin dal primo momento di cercare delle facce nuove nel mondo del cinema che, contemporaneamente, incarnassero dei personaggi con dei tratti tipicamente mediorientali. Così, nel 2016, è stata avviata un’enorme operazione di casting, durante la quale nei 12 mesi seguenti, sono stati esaminati più di 2000 attori provenienti dall’Egitto e dall’India. Come ha spiegato a “Empire America” il produttore Jonathan Eirich, ‹‹il personale della produzione per quasi un anno ha lavorato sodo, affinché venissero trovati quegli attori capaci di interpretare a fondo il ruolo del personaggio, in modo che in questo coincidessero sia la personalità che i tratti culturali che lo caratterizzano››.

L’attore Mena Massoud, una volta superata la selezione dei casting, per entrare a pieno nel ruolo assegnatogli (Aladdin) ha seguito un intenso allenamento fisico, di voce e di ballo.

Altrettanto complicato per la produzione è stato incontrare l’attore adeguato per interpretare il Genio, questo ente azzurro che cambia forma e che vive confinato all’interno di una lampada, un ruolo che nella versione animata era stato reso unico e vivo dall’interpretazione di Robin Williams e che solo Will Smith, come si intuisce dal trailer, poteva ben interpretare.

Il ruolo di Jasmine, invece, è andato a Naomi Scott, cantante e attrice di origini mediorientali che è cresciuta e ha studiato canto, ballo e recitazione a Londra. Nell’interpretare Jasmine, Naomi ha cercato di rendere il personaggio molto indipendente, proprio come un leader è ambiziosa e desidera raggiungere un obiettivo: il benessere del proprio regno e dei suoi abitanti.

“Aladdin” è in uscita domani e sarà proiettato presso il Cinema Multisala Ciak di Agrigento.