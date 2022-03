Fortitudo ecco il tuo avversario: Viola Reggio Calabria

Dopo la parentesi della Coppa Italia conclusa in semifinale, per i biancazzurri di coach Catalani è il momento del ritorno alla base. Il PalaMoncada rimane il luogo ideale per ritrovare la freschezza mentale e fisica necessaria per affrontare le nuove battaglie di campionato. La ripresa, oltre tutto, non sarà affatto soft: sei partite in un mese (si recupera il derby contro Ragusa). Dunque, Chiarastella e compagni, già a partire dal match casalingo di questa domenica, dovranno subitoscrollarsi di dosso le scorie della kermesse in terra abruzzese e pensare al prossimo avversario. Il parquet del palasport empedoclino ospita una compaginegloriosa e reduce da un buon momento: la Viola Reggio Calabria. L’ultimo confronto tra i biancazzurri e i neroarancio è datato 15 aprile 2018, periodo in cui entrambi i club militavano in serie A2 e ad imporsi fu la Viola per 88 a 86 al termine di una partita bellissima. Al momento, la squadra di coach Bolignano occupa il nono posto in classifica a due lunghezze dalla zona playoff,puntando a risalire le posizioni che contano. Il roster è di buon livello: ha la quarta miglior difesa e fa leva su esterni dotati di esperienza, buona tecnica e punti nelle mani. In particolare, il play classe ’96Amar Balic (quasi 15 di media con 3 rimbalzi e 4.6 assist), la guardia/ala classe ’94 Federico Ingrosso (11.5 punti di media) e l’ala classe ’93 Bruno Duranti (12.6), mentre il duro lavoro sotto i tabelloni è compito di Yande Fall, centro classe ’90, miglior rimbalzista del girone in doppia-doppia di media con 12 punti e 11.3 rimbalzi. Probabile startingfive: Balic, Ingrosso, Gaetano, Duranti, Fall.