Fortitudo ecco il tuo avversario: Tecnoswitch Ruvo di Puglia

La Fortitudo Agrigento torna a giocare in casa, e al PalaMoncada (ore 18) c’è un altro big match: i biancazzurri di coach Catalani scendono in campocontro la Tecnoswitch Ruvo di Puglia terza in classifica. Il match è valido per la 3ᵃ giornata di ritorno del campionato di B di pallacanestro, girone D. Le due squadre arrivano al confronto con numeri importanti:Ruvo di Puglia ha il miglior attacco del girone (78.2 di media realizzati) mentre Agrigento ha la miglior difesa(62.4 di media incassati); i pugliesi di coach Ponticiellosono reduci da 5 vittorie consecutive mentre i biancazzurri di coach Catalani hanno inanellato una striscia di 14 vittorie di fila superando il record della passata stagione (13). Fu proprio Ruvo di Puglia, all’andata, a certificare l’ultima sconfitta dei biancazzurri (81 a 77 lo scorso 16 ottobre). L’unica incertezza per Chiarastella e compagni potrebbe essere legata ad una minore freschezza fisica, condizione resa evidente dalle due sofferte vittorie contro Molfetta e Formia, tuttavia del tutto comprensibile dopo una siffatta cavalcata, sicché la partita di questa domenica si profila pertanto ad alto quoziente di difficoltà. Tra i giocatori avversari da tenere d’occhio c’è Nikola Markovic, guardia-ala serba di formazione italiana, classe 2000, la scorsa stagione in forza a Scafati in serie A2 chiusa con9 punti a partita. È il miglior realizzatore della compagine pugliese con 13.8 punti di media con il 47% dall’arco (secondo miglior tiratore del girone). Probabilestarting five: Merletto, Ciribeni, Markovic, Mastroianni,Cassar.