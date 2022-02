L’atmosfera magica della Sicilia torna sul piccolo schermo. Nella prima puntata, il detective scrittore Saverio Lamanna, nella storia Claudio Gioè, dovrà indagare sulla morte di un archeologo nel giardino della Kolymbetra di Agrigento. Il trailer di Makari 2 in onda in queste sere tra Tg1 e Sanremo è già uno spot per la città dei templi.