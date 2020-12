Fortitudo ecco il tuo avversario: Pallacanestro Crema

Fortitudo Agrigento pronta nuovamente a gettarsi in campionato; domenica, il PalaMoncada ospita il terzo appuntamento della regular season che vedrà contrapposti i biancazzurri ad un’altra compagine lombarda: la Pallacanestro Crema. L’impegno contro i rosanero cremaschi è di quelli da non sottovalutare; in tale ottica, sarà fondamentale sfruttare la spinta emozionale della sofferta vittoria contro la Sangiorgese. Coach Michele Catalani può sicuramente contare su un gruppo coeso – 7 giocatori a referto – di cui Paolo Rotondo e Andrea Saccaggi sono i principali terminali offensivi; il centro siracusano con 22 punti di media è il secondo miglior realizzatore del girone B1, mentre la guardia toscana, determinante nel match contro la Sangiorgese, con 20.5 di media è il quarto miglior realizzatore. Sul versante opposto, la Pallacanestro Crema, dopo aver steccato al debutto contro la Sangiorgese, si è rifatta vincendo sulla Virtus Kleb Ragusa; i rosanero dispongono di un ottimo roster, profondo e con un bel mix di giocatori esperti e giovani, guidato da un coach – Riccardo Eliantonio – che gioca una pallacanestro caratterizzata da un gioco veloce e spettacolare, con molto contropiede e soluzioni di tiro cercate già nei primi secondi dell’azione. Il sodalizio cremasco si è presentato ai nastri di partenza di questo campionato con un roster completamente rinnovato a eccezione del capitano Pietro Del Sorbo e di Luca Bonvini. Gli innesti più significativi sono stati quelli di Marco Arrigoni e Riccardo Pederzini. Arrigoni, ala classe ’91, giocatore molto dotato fisicamente e ottimo difensore, viaggia in doppia-doppia di media con 20.5 punti e 10 rimbalzi (miglior rimbalzista del girone); Pederzini, ala classe ’89, dotato di eccellente tecnica nonché temibile nell’uno contro uno, mette a referto 7.5 punti di media con 4.5 rimbalzi e 5 assist. Altri elementi di spicco sono: l’estroso play classe 2001 Marco Drocker, Niccolò Venturoli, guardia/ala, classe 2000, giocatore dotato di un ottimo tiro da tre punti (33%), Marko Dosen, ala/centro classe 2001, giocatore dinamico e con buona tecnica di tiro e Giacomo Leardini, ala classe ’99, dotato di grande energia e fisicità. Probabile starting five: Drocker, Venturoli, Pederzini, Del Sorbo, Arrigoni