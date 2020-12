Abusi sessuali sulla figlia minore, indagato respinge tutte le accuse

Ha negato gli abusi sessuali il cinquantenne bracciante agricolo di Canicattì, arrestato nei giorni scorsi, con l’accusa di aver violentato la figlia, poco più che tredicenne. L’uomo si è difeso, nel corso dell’interrogatorio di garanzia, dinnanzi al Gip del Tribunale di Agrigento, Alessandra Vella. Assistito dall’avvocato Angela Porcello, si è discolpato da quelle che sono le accuse, descrivendo una realtà familiare ben diversa, da quella fornita agli inquirenti dalla figlia.

Il legale difensore ha anche prodotto ampia documentazione, che entrerebbe in contrasto con la versione fornita della ragazzina in merito ai tre episodi di violenza contestati, dimostrando l’inattendibilità della minore. La difesa ha anche chiesto, al termine dell’interrogatorio, la sostituzione della misura cautelare in carcere, con quella meno afflittiva degli arresti domiciliari, anche alla luce di una condizione di salute precaria dell’indagato.

Il giudice nelle prossime ore, anche in seguito al parere che dovrà esprimere l’accusa rappresentata dal pubblico ministero Gloria Andreoli, deciderà sull’eventuale scarcerazione dell’uomo, attualmente detenuto nella Casa circondariale di San Cataldo.