Finalmente campionato. Tutte le novità della Serie A2 2019/2020.

Fortitudo ecco il tuo avversario: Novipiù Casale Monferrato

Serie A2 di pallacanestro ai nastri di partenza questa domenica.

La seconda serie nazionale si presenta ancora una volta rinnovata e competitiva più che mai rispetto alla passata stagione, con 14 squadre per ciascun girone – Est e Ovest – e 26 giornate di regular season anziché 30.

La novità principale è riservata proprio al termine della regular season, quando tutte le squadre parteciperanno alla cosiddetta fase ad orologio che prevede l’incrocio tra i due gironi, per un totale di ulteriori 6 gare per ciascuna squadra.

La Lega, tuttavia, non ne ha ancora precisato le modalità di svolgimento: con buona probabilità verranno disputate tre partite in trasferta contro le tre squadre meglio classificate nell’altro girone, e tre partite in casa contro le tre squadre peggio classificate.

Le avversarie, chiaramente, saranno quelle che, classifica alla mano, precedono o seguono la squadra in questione.

La post-season vera e propria, scatterà solo al termine di questa fase.

Qui la novità più importante è rappresentata dal nuovo format: niente più promozione diretta in Serie A e niente più incroci tra i due gironi nei playoff.

Si formeranno due tabelloni eliminatori, cui accederanno le squadre classificate dal 1° all’8° posto di ciascun girone, e da cui usciranno le due promozioni in A (una per ciascun girone) con quarti, semifinali e finali al meglio di cinque gare.

L’ultima classificata di ciascun girone retrocede direttamente in Serie B; una terza retrocessione uscirà dalla lotteria dei playout tra penultima e terzultima di ciascun girone.

Qui Fortitudo: Al via la fase 2.0. L’obiettivo è centrare i playoff.

Per il terzo anno consecutivo, il calendario ha regalato alla Fortitudo Agrigento il debutto tra le mura amiche: al PalaMoncada arriva, infatti, la Novipiù Casale Monferrato.

I biancazzurri giungono a questo esordio con un nuovo condottiero alla guida tecnica, Devis Cagnardi; due nuovi americani, Tony Easley e Christian James e una pattuglia tricolore ampiamente rinnovata dagli innesti di Giovanni De Nicolao e Samuele Moretti, il ritorno di Albano Chiarastella e Paolo Rotondo insieme ai confermati Simone Pepe, Lorenzo Ambrosin, Eduardo Fontana e Giuseppe Cuffaro.

La pre-season, conclusasi con la terza vittoria su tre partite contro Capo d’Orlando, è stata ricca di soddisfazioni: esordio vincente contro il Green Basket Palermo; nel Girone Azzurro di Supercoppa LNP è arrivata una sconfitta contro la Pallacanestro Trapani, seguita da due vittorie rispettivamente contro il quotato Basket Napoli e contro l’Orlandina, mancando la qualificazione ai quarti di un soffio e la vittoria del torneo di Sant’Ambrogio a Reggio Calabria.

Unica nota stonata, l’infortunio occorso a Giuseppe Cuffaro, fino a quel momento protagonista di un buon avvio di stagione. Per lui, frattura dello scafoide e due mesi di stop.

Qui Junior Casale: Pre-season da dimenticare. Ingaggiato Alessandro Piazza.

Sul versante opposto, i rossoblù piemontesi sono reduci da un precampionato non particolarmente brillante: tre sconfitte consecutive nella fase a gironi della Supercoppa LNP e chiusura finale con la sconfitta per mano dell’Assigeco Piacenza.

Coach Mattia Ferrari ha fatto i conti con problemi d’organico a causa degli infortuni di Davide Denegri (ripresosi da poco dalla distorsione alla caviglia e rientrato in gruppo), Fabio Valentini (lesione del legamento crociato) e le non perfette condizioni fisiche di Simone Tomasini.

Per fronteggiare l’emergenza, è stato ingaggiato Alessandro Piazza, play bolognese di grande esperienza e dal passato in biancazzurro. La trasferta in terra agrigentina sarà l’occasione per riabbracciare il pubblico del PalaMoncada anche se in veste di avversario.

Ad ogni modo, i rossoblù capitanati dall’inossidabile Nicolò Martinoni, possono contare su una coppia di americani – Chris Roberts e DeShawn Sims – di ottimo livello.

DeShawn “Blaster” Sims, classe ’88, alla quarta stagione consecutiva in questa lega con una squadra diversa, è un’ala grande/centro (203cm x 102kg) di assoluto valore in grado di giocare sia fronte, che spalle a canestro.

Oltre 17 punti di media e 6 rimbalzi messi a referto nel corso della Supercoppa LNP, lo rendono un terminale offensivo che può risultare decisivo nei momenti chiave.

Black Panther: Chris Roberts

Nativo di Fort Worth, Texas, classe ’88, un veterano dei parquet italiani sia di A2 che di A, Roberts è una combo-guard (193cm x 92kg) di grande talento.

Benché il suo rendimento in Supercoppa LNP sia stato altalenante (11 punti di media), Roberts ha chiuso la regular season 2018/19 con oltre 16 punti di media (41% dall’arco), 3 assist e 3.7 rimbalzi; è dunque un eccellente giocatore sia in fase offensiva che difensiva, oltre che capace di inventarsi giocate decisive o prendersi l’ultimo tiro.

Probabile starting five: Piazza, Roberts, Denegri, Sims, Martinoni.