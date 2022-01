Fortitudo ecco il tuo avversario: Lions Bisceglie

di Michele Bellavia

Turno infrasettimanale per la Fortitudo Agrigento che, al PalaMoncada (ore 20 e 30), scende in campo contro iLions Bisceglie, match di recupero della 14ᵃ giornata del campionato di B di pallacanestro, girone D. I biancazzurri sono imbattuti da tre mesi (undici vittorie di fila), hanno la miglior difesa della serie B (61.4 di media incassati) e, al momento, guidano la classifica conventiquattro punti in coabitazione proprio con la compagine pugliese. Il match, dunque, si preannuncia di grande interesse perché, in caso di vittoria, consentirebbe a Chiarastella e compagni di conquistare la vetta solitaria della classifica. Ad ogni modo, l’impegno contro i nerazzurri di coach Luciano Nunzi è di quelli insidiosi essendo gli avversari dotati di ottimi giocatori in grado di creare più di un grattacapo alle difese avversarie. Tra questi l’ex biancazzurro Edoardo Fontana. Brindisino, classe ’98, Fontana ha disputato 40 partite di A2 in maglia Fortitudo nelle stagioni 2018/19 e 2019/20; la scorsa stagione è stato uno dei protagonisti del trionfo di Nardò, contribuendo in modo fattivo alla promozione in A2 del team salentino. È un giocatore che si è ritagliato un ruolo di “specialista” in serie B e, sulla scia di quanto fatto vedere la passata stagione, sta facendo molto bene anche quest’anno (oltre 11 punti dei media con 6.4 rimbalzi). Altro elemento di spicco del roster avversario è Filiberto Dri, guardia/ala classe ’87, giocatore completo, tatticamente duttile e dall’elevato potenziale offensivo (quasi 17 punti di media con il 35% dalla lunga distanza). Le statistiche dei Lions certificano il terzo attacco del girone (77.4 di media realizzati) e laseconda miglior difesa (68.5 di media incassati).Probabile starting five: Dron, Dri, Fontana, Enihe, Dip.