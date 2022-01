Covid in Sicilia,8.606 nuovi casi e 72 morti. Calano i ricoveri

Nelle ultime ventiquattro ore, in Sicilia, diagnosticati 8.606 nuovi casi, su 42.698 tamponi processati, con tasso di positività che sale al 20%. In crescita anche i siciliani positivi, al momento 184.138. Calano però i ricoveri in reparto, attualmente 1.559, tre in meno rispetto a ieri, mentre rimane identico il numero di pazienti in terapia intensiva. Emerge dal bollettino del Ministero della Salute di martedì 18 gennaio.

Cresce ancora il numero delle vittime: nel bollettino odierno se ne contano 72, ma solo 25 risalgono alle ultime ventiquattro ore. Dall’inizio della pandemia, il totale dei decessi sale a 8.010. Sul fronte del contagio nelle singole province Palermo con 1.688 casi, Catania 1.990, Messina 583, Siracusa 996, Trapani 603, Ragusa 852, Caltanissetta 735, Agrigento 961, Enna, 198.