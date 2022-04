Fortitudo ecco il tuo avversario: Forio Basket 1977

Terz’ultima partita di regular season per la Fortitudo Agrigento. Chiarastella e compagni scendono in campo questa domenica sul parquet del PalaMoncada (palla a due alle 18) contro la penultima del girone D, il Forio Basket 1977. Agrigento è reduce dalla vittoria a fil di sirena conseguita nel derby di Pasqua ai danni di Torrenova grazie ad una tripla di Morici. Sfumato il record di vittorie consecutive fermatosi a ventuno, rimane da difendere l’imbattibilità interna, impresa sulla carta raggiungibile visto che i biancazzurri affronteranno compagini di bassa classifica. A partire proprio dal Forio Basket, squadra in piena crisi di risultati e con una striscia di otto sconfitte consecutive. Il cambio in panchina – con l’esonero di Luigi Marinelli e la promozione a capo allenatore di Antonio Carone – finora non ha dato la scossa auspicata dalla società e, in tale ottica, i campani difficilmente eviteranno i play-out. Il roster ha in Damir Hadzic, ala piccola classe ’97, la sua punta di diamante. Il bosniaco, infatti, ha talento e punti nelle mani e, non a caso, è il terzo miglior realizzatore del girone D con 18.7 punti a partita. Probabile starting five: Orsini, Ciarpella, Hadzic, Milosevic, Antonaci.