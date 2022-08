Fortitudo, capitan Chiarastella: “C’è tanta voglia di fare bene”

“Prime due settimane di allenamento intenso e con tanto entusiasmo, la squadra ha tanta voglia di fare bene”. A parlare è capitan Albano Chiarastella che , dopo l’infortunio dello scorso giugno, in piena serie di finale playoff, che ha tenuto in apprensione tutto l’ambiente, torna a giocare e a far parte del quintetto della Fortitudo Agrigento, in A2. “Sappiamo il campionato che andiamo ad affrontare- dice- le difficoltà che avremo, dobbiamo imparare a soffrire come squadra. Abbiamo un allenatore in gamba che ci trasmette tantissima intensità . Credo che fino ad oggi, durante gli allenamenti, abbiamo fatto un buon lavoro.” Albano Chiarastella parla , poi , delle sue prime impressioni sul primo americano, Marfo, arrivato in casa Fortitudo: “E’ un ragazzo che ha tanta voglia di lavorare, molto disponibile, viene da un sistema diverso e avrà bisogno un pò di tempo ma c’è massima disponibilità da parte nostra e da parte sua. Attendiamo la guardia, il secondo americano che siamo certi ci darà quella spinta in più.”