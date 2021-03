Fortitudo arriva Bernareggio. Catalani: sarà gara durissima

“E’ una gara densa di difficoltà, contro una squadra che vive il suo migliore stato di forma ed è reduce da 6 vittorie consecutive”. Il coach Michele Catalano mette in guardia. Ultima partita della regular season per la Fortitudo Agrigento. Nel match valido per la 7ᵃ giornata di ritorno del campionato di B di pallacanestro, il parquet del PalaMoncada ospita la Vaporart Bernareggio con palla a due alle 18. Una sfida dai grandi numeri a confronto. Rispetto alla gara d’andata, Bernareggio recupera Laudoni e Diouf. Al big match di serie B Agrigento però arriva da favorita. La squadra di Catalani infatti nelle ultime 9 partite ha sempre vinto.

“Sarà una battaglia durissima, ma dobbiamo continuare a crescere come squadra per essere sempre competitivi”. Aggiunge il coach della Fortitudo. I biancazzurri sono a caccia del decimo successo consecutivo e hanno l’occasione di chiudere saldamente in testa questa prima parte di stagione. Terminata questa fase, scatterà la fase a orologio.