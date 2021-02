Fortitudo alla prova del nove. Domenica ultimo derby contro Torrenova

Dopo la vittoria contro il Bologna Basket 2016, i biancazzurri preparano l’ultima trasferta della regular season. Nel match valido per la 6ᵃ giornata di ritorno del campionato di B di pallacanestro, il parquet del PalaTorre ospiterà il derby contro la Fidelia Torrenova. Si tratta del terzo incontro stagionale tra le due compagini siciliane e la formazione agrigentina è sempre uscita vincente sia in Supercoppa Centenario che in campionato.

Per la Fortitudo Agrigento è la prova del nove. Dopo la striscia vincente di otto vittorie consecutive, iniziata lo scorso 7 gennaio, infatti, l’obiettivo è quello di non arrestare la marcia e provare a vincere le ultime due gare di regular season, per continuare a crescere e migliorare, con la consapevolezza che la strada è ancora lunga. In tale ottica, il gruppo agli ordini di Michele Catalani sembra aver metabolizzato alla grande i dettami del coach toscano, oltre a sembrare coeso più che mai; a poco a poco, tutti stanno mettendo il loro mattoncino: tra questi, Giuseppe Cuffaro che, contro Bologna, è stato autore di una buona performance chiusa con 8 punti a referto.

L’avversario che la Fortitudo si troverà di fronte, sebbene sia penultimo in classifica a quota 8 punti, è tutt’altro che rassegnato. I messinesi di coach Condello, infatti, giocano un’ottima pallacanestro, a tratti sfrontata, ma di grande impatto su entrambi i lati del campo, in grado di giocarsela con chiunque e potendo contare, tra le altre cose, su ottimi giocatori. In particolare spiccano, Mirko Gloria, quinto miglior realizzatore del girone (doppia-doppia di media con 16.9 punti e oltre 10 rimbalzi) e lo “shooter” Vincenzo Di Viccaro (oltre 15 di media con il 41% dall’arco). Attenzione anche a Ricards Klankis. Il lettone classe 2003, in prestito dall’Orlandina, è un giocatore di grande presenza fisica e, sebbene incostante, già nel match d’andata al PalaMoncada ha messo in mostra il proprio potenziale grazie a un’ottima prestazione chiusa con un personal score di 16 punti. Sul piano offensivo Torrenova ha il quarto attacco del girone con 77.1 di media realizzati, mentre in fase difensiva è penultima con 81.8 di media incassati. Probabile starting five: Galipò, Di Viccaro, Lasagni, Klankis, Gloria.