Fortitudo Agrigento – Virtus Roma 83-87

La Virtus Roma mostra i muscoli: al PalaMoncada la Fortitudo cede 83 a 87

di Michele Bellavia

Non basta il cuore. La Fortitudo Agrigento perde il big match contro la Virtus Roma con il punteggio di 83 a 87. Priva di Zilli (risentimento muscolare), con Guariglia non ancora al top e senza Evangelisti, la formazione di coach Franco Ciani ha tenuto testa alla capolista trascinata da un grande Dimitri Sousa (20 punti), da Cannon (19), Pepe (15), Ambrosin (13) e Bell (13). Per gli ospiti Nic Moore mette a referto ben 34 punti con il 62% dall’arco, seguito da Sims con 17 e Baldasso con 12.

È proprio il folletto americano ad aprire il match. Ma il primo periodo di gioco è caratterizzato soprattutto dal nervosismo e dalla tensione: la Virtus ne approfitta subito e prova a scappare chiudendo la prima frazione avanti (16 – 24).

Nel secondo quarto la forbice si allarga ulteriormente con le triple di Moore, implacabile dalla lunga distanza, e dell’ex Saccaggi (+11). Ma la reazione dei padroni di casa, che nel frattempo sono costretti a rinunciare a Zilli, è furiosa: a poco a poco riducono lo svantaggio e con i canestri di Bell e Sousa si portano ad un solo possesso di svantaggio a metà del secondo quarto.

L’ala brasiliana impatta benissimo il match mettendo a referto 12 punti in 8 minuti di gioco, consentendo agli uomini di coach Franco Ciani di rimanere agganciati ai giallorossi capitolini che vanno alla pausa lunga avanti di 6 punti (43 – 49).

In avvio di ripresa, il punteggio si muove pochissimo: è soprattutto Moore, arrivato a quota 24 punti, il motore dei virtussini, ma il cuore dei biancazzurri pulsa alla grande e con Cannon arriva la parità a metà del terzo quarto (51 – 51). È ormai un’altra partita, le due formazioni si battono punto a punto anche se la Virtus chiude avanti di un solo possesso la terza frazione (62 – 65).

È il tiro dall’arco l’arma in più della Virtus che, sempre con Moore e poi con Landi, scappa nuovamente a +9.

Ma l’orgoglio della “Effe” è duro a morire: 5 punti consecutivi di Ambrosin e una tripla di Bell provano a scuotere i compagni che si rifanno sotto a metà frazione (72 – 75).

Ma con la straordinaria precisione di Moore dall’arco si può fare ben poco e per la formazione di Bucchi arriva la doppia cifra di vantaggio (+10).

Gli ultimi sussulti non bastano per cambiare l’esito del match e la Virtus espugna il PalaMoncada con il punteggio di 83 a 87.

Adesso occhi puntati sul derby del PalaConad di Trapani contro i cugini granata, partita che per il quarto anno consecutivo, quasi fosse una tradizione, si svolge nel periodo natalizio, mentre il prossimo impegno casalingo dei biancazzurri è il match del 30 dicembre contro la Zeus Energy Group Rieti.