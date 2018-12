Akragas Futsal una vittoria da cardiopalma

Vittoria di cuore dopo una partita intensa ed emozionante per l’Akragas Futsal, che soffre, si trova più volte in svantaggio ma con grande orgoglio e determinazione sconfigge allo Sport Village di Agrigento l’ottimo Futsal Regalbuto per 7 a 6.

Un primo tempo che si chiude 4 a 1 per gli ospiti avrebbe tagliato le gambe a qualsiasi squadra, ma non a questa Akragas che lotta, gioca una ripresa eccellente e alla fine vince meritatamente. Vittoria che permette ai ragazzi della Valle dei Templi di cogliere il terzo risultato utile consecutivo e di raggiungere il quinto posto in classifica generale.

Prova straordinaria per i ragazzi di Mister Castiglione, che regalano al pubblico presente nella struttura agrigentina un pomeriggio che difficilmente dimenticheranno, grazie ad una prova di carattere e di intelligenza tattica degna di una grande squadra.

Le reti del match portano le firme per gli ospiti di: Furnó, Nimo Cobo, Chiavetta e Manno per lui una tripletta. Andranno a segno dei GIGANTI invece: Cottone suo il goal partita, Sutera Sardo, Martines e Cascino con una doppietta a testa.

Grande entusiasmo all’ombra della Valle per questa splendida vittoria, che dimostra la bontà e la tenacia di un gruppo dove tutti si sacrificano per il bene comune e che riesce ad essere più forte di qualsiasi ostacolo e difficoltà commenta la dirigenza agrigentina.

Prossimo appuntamento per i biancazzurri sabato 22 dicembre 2018 quando farà visita alla capolista Melilli.