Fortitudo Agrigento: si valutano nomi importanti per il nuovo allenatore dopo Cagnardi

La Fortitudo Agrigento, sotto la presidenza di Gabriele Moncada, sta valutando diversi profili per il ruolo di nuovo allenatore, dopo la separazione dal coach Devis Cagnardi che ha accettato di fare il secondo a Romeo Sacchetti a Cantù ma con una prospettiva allettante. I nomi caldi sono Damiano Pilot (ex Stella Azzurra Roma e San Severo), Emanuele Di Paolantonio (ex Germani Brescia), Stefano Rajola (Juvi Cremona) e Andrea Fabrizi (Junior Casale). Inoltre, la società ha espresso il desiderio di trattenere tre giocatori considerati “importanti” da Moncada stesso: Cosimo Costi, Mait Peterson e Albano Chiarastella. Riguardo a Chiarastella, che è tornato dall’Argentina ieri, si prevede un incontro già questa mattina. Per quanto riguarda Costi, la società avrà una risposta mercoledì. Poi c’è la questione statunitensi.

Se Costi dovesse decidere di rimanere, Agrigento punterà a ingaggiare un playmaker americano. Tuttavia, se il toscano dovesse lasciare la squadra, l’obiettivo della società è quello di prendere un’ala americana. Il ds Cristian Mayer sta valutando i profili più interessanti.

La squadra ha già assicurato la permanenza di Lorenzo Ambrosin, un giocatore di talento che continuerà a far parte del progetto. “Ripartiamo da Ambrosin che per noi è una pedina fondamentale nel sistema Fortitudo. – ha spiegato Moncada. L’impegno e lo sforzo compiuti da parte della Società per la riconferma di Lollo, dimostrano il chiaro intento di voler fare bene anche quest’anno e di voler proseguire un cammino solido in A2, investendo sul valore di un giocatore importante sia dal punto di vista sportivo, ma sopratutto umano”.

D’altra parte, Matteo Imbrò ha fatto intendere di voler giocare in Serie A1 e sta valutando le proposte provenienti dalla massima serie. Nel caso in cui non dovessero arrivare offerte allettanti, Imbrò potrebbe considerare la possibilità di ripartire dalla squadra della sua Agrigento, dopo la breve parentesi delle tre partite dei playoff.

All’interno della Fortitudo, si segue con interesse anche l’evolversi della situazione della Pallacanestro Trapani. La notizia che i due team potrebbero non disputare il tradizionale derby regionale è stata accolta con dispiacere da tutti gli appassionati.

Agrigento si trova dunque in un momento di transizione, con la volontà di costruire una squadra competitiva per la prossima stagione. Resta da vedere quali saranno le scelte finali dell’allenatore e quali giocatori si uniranno alla squadra per affrontare le sfide future.

Foto Giuseppe Greco