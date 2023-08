Agrigento, 12 agosto 2023 – L’attesa è quasi terminata per i tifosi della Fortitudo Agrigento, che il prossimo 21 agosto vedranno la loro squadra del cuore dare il via alla preparazione estiva con il roster al completo. Tra i volti nuovi, spiccano due promettenti giocatori americani: Dwayne Cohill e Jacob Polakovich, entrambi ansiosi di abbracciare la loro prima avventura nel mondo del basket italiano.

“Questa è un’opportunità che non posso che accogliere con gratitudine”, ha dichiarato Jacob Polakovich, entusiasta di iniziare la sua esperienza oltre oceano. “Ringrazio tutti i tifosi che fin dal mio ingaggio mi hanno dimostrato un caloroso benvenuto. Non vedo l’ora di incontrarvi di persona e di intraprendere questa nuova avventura all’interno di questa nuova famiglia.”

Dwayne Cohill condivide la stessa eccitazione e determinazione: “Sono entusiasta di questa nuova sfida. Attualmente mi trovo negli Stati Uniti, ma non vedo l’ora di varcare il suolo italiano e unirmi alla squadra di Moncada Agrigento.”

Oltre ai due nuovi arrivati, la Fortitudo Agrigento vanta un roster di qualità, tra cui spiccano nomi come Meluzzi, Ambrosin, Chiarastella, Caiazza, Sperduto, Morici, Traorè e Peterson. Marco Morganti prenderà il ruolo di assistente allenatore, contribuendo alla crescita della squadra.

La stagione promette emozioni e sfide avvincenti. La Fortitudo inizierà il suo percorso affrontando l’Urania Milano in trasferta, seguito da un ritorno al PalaMoncada contro il Torino, guidato dall’ex allenatore Ciani. Il calendario prevede poi scontri con Monferrato, Treviglio e Roma, culminando nel tanto atteso derby con Trapani, fissato per il primo novembre ad Agrigento.

Il ritorno del derby è previsto per il 7 gennaio, regalando ai tifosi un’occasione imperdibile per vivere l’entusiasmo e la passione del basket agrigentino. La sfida con Cantù, squadra di rilievo guidata da Romeo Sacchetti e Devis Cagnardi, si terrà il 5 novembre ad Agrigento e il 14 gennaio in Lombardia. Tra gli avversari di questa emozionante stagione, figurano anche Vigevano, Juvi Cremona e Latina, promettendo un susseguirsi di partite avvincenti e coinvolgenti.

Con il roster completo e un calendario di sfide stimolanti, la Fortitudo Agrigento è pronta a dimostrare il suo valore e a regalare ai suoi tifosi un’emozionante stagione di basket. Il palcoscenico è pronto, le stelle sono pronte a brillare: l’avventura inizia il 21 agosto.