“Cinque anni fa iniziarono le inchieste, le ricerche, gli appelli. Gli occhi del Paese si iniziarono a concentrare su Favara. Un’attenzione che è via via scemata, fino a far scomparire l’argomento dal dibattito pubblico e dalle pagine dei giornali”. Così il sindaco di Favara, Antonio Palumbo a 5 anni esatti dalla scomparsa di Gessica Lattuca. Dalla sera de 12 agosto del 2018 non si hanno più notizie della donna, madre di quattro figli, che oggi avrebbe 33 anni.

“Oggi la Procura sembra convinta che Gessica sia ormai morta, ma ancora non c’è alcune certezza né su questo fatto, né, soprattutto, sui colpevoli. Una ferita aperta – conclude il sindaco -, un’onta per un’intera comunità che attende impotente che qualcuno che possa avere notizie a dare il proprio contributo nella ricerca della verità”. Alcuni mesi fa la scomparsa di Gessica ha portato all’indagine a carico del fratello Vincenzo, accusato di averla uccisa, poi la morte dello stesso familiare.