La Fortitudo Agrigento domenica 18 novembre, affronterà Latina. La partita, valevole per l’ottava giornata di campionato, si giocherà al PalaBianchini. Hanno presentato la gara coach Franco Ciani (VIDEO) ed il capitano, Marco Evangelisti. La conferenza stampa si è tenuta venerdì 16 novembre alle 11 e 30, presso la sala stampa “G. Micalizio” del PalaMoncada.

Conferenza stampa pre-gara al PalaMoncada: coach Franco Ciani e il capitano Marco Evangelisti presentano la trasferta di Latina

di Michele Bellavia

Conferenza stampa stamani al PalaMoncada in vista del primo dei due impegni lontano dal proprio pubblico. Coach Franco Ciani, coadiuvato per l’occasione dal capitano Marco Evangelisti, ha esaustivamente risposto alle domande dei giornalisti prima della partenza, prevista nella mattinata di domani con destinazione Latina.

Sicuramente il k.o. casalingo subìto domenica scorsa per mano di Treviglio, deve aver un po’ scombussolato i piani dello staff biancazzurro che avrebbe voluto affrontare il doppio impegno in trasferta (dopo Latina c’è Scafati) con uno stato d’animo più sereno.

Ad ogni modo, il coach biancazzurro non ha fatto una piega consapevole che si deve imparare dagli errori commessi e ripartire con rinnovato spirito: “Latina è una squadra difficile, ha grande intensità offensiva e gioca buona parte della partita schierata a zona. Bisognerà soprattutto gestire il ritmo ed evitare conclusioni affrettate”.

Proprio la fretta in fase offensiva sembra essere un piccolo punto debole dei biancazzurri che, da questo punto di vista, incontrano senza ombra di dubbio l’avversario più ostico, tenuto conto che i nerazzurri laziali sono in grado di imporre il proprio ritmo e di realizzare in transizione molti punti.

Il coach si è anche soffermato sull’assenza di Tommaso Guariglia alle prese con l’infortunio alla caviglia che lo ha tenuto fuori nelle ultime due gare di campionato.

Il doversi privare del centro salernitano, protagonista di un buon avvio di stagione sta pesando più di quanto si potesse pensare: “Oltre a limitare le rotazioni del reparto lunghi, ci costringe ad assumere un assetto non sempre ottimale alle varie situazioni di gara; contiamo di averlo a disposizione per la partita casalinga contro Tortona.

Anche il capitano Marco Evangelisti, che di recente ha superato quota 1.800 punti in maglia Fortitudo, ha rimarcato i concetti del coach, sottolineando altresì lo spirito di sacrificio della squadra e la voglia di riscatto immediata.

Infine il coach friulano si è anche soffermato sulle prestazioni di Dimitri Sousa, giocatore che ancora non ha espresso il suo potenziale nella maniera adeguata: “È un giocatore alla prima esperienza di un certo livello non avendo mai disputato un campionato senior; nel college americano dove ha giocato, ha praticato un basket profondamente diverso, ragion per cui ci sono delle volte in cui il suo potenziale esce fuori in maniera prepotente come a Biella, e della volte in cui magari tutto ciò non riesce”.