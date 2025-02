La Fortitudo Agrigento si muove sul mercato per apportare alcuni cambiamenti al proprio roster. Il presidente Gabriele Moncada ha confermato l’operazione che porterà a un’uscita e a un nuovo innesto nella squadra biancazzurra.

A salutare la formazione siciliana sarà Dennis Erhaghewu, classe 2004, finora utilizzato con un minutaggio limitato (5.8 minuti di media) e con una produzione offensiva di 0.7 punti a partita. Il giovane giocatore lascia così Agrigento dopo una prima parte di stagione in cui non ha trovato grande spazio nelle rotazioni.

In arrivo, invece, un rinforzo nel reparto lunghi: si tratta di Francesco Amorelli, classe 2004, ex Legnano e in questa stagione in forza alla CJ Basket Taranto in Serie B Interregionale, dove ha fatto registrare 11.2 punti di media a partita. Un profilo interessante che potrebbe garantire maggiore fisicità e punti sotto canestro, offrendo una nuova opzione nelle rotazioni di coach Daniele Quilici.

La Fortitudo prosegue dunque il proprio percorso di crescita con l’obiettivo di trovare maggiore solidità e competitività nel campionato di Serie B, cercando il giusto equilibrio tra sviluppo dei giovani e risultati sul campo.

📌 Ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore.

