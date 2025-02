I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Canicattì hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di un giovane ventunenne residente nella città dell’uva Italia, ritenuto responsabile di due gravi episodi di rapina aggravata commessi ai danni di due donne anziane. Il provvedimento, emesso dal Gip del Tribunale di Agrigento su richiesta della locale Procura della Repubblica, è il risultato di un’approfondita attività investigativa che ha consentito di raccogliere elementi indiziari a carico dell’indagato.

Le indagini hanno permesso di attribuire al giovane due distinti episodi delittuosi. Il primo, avvenuto il 7 gennaio 2025, in cui, dopo essersi introdotto nell’autovettura di una signora 97enne ferma in sosta, l’avrebbe minacciata con una pistola a salve, costringendola a consegnargli denaro contante e il telefono cellulare. Il secondo, risalente al 25 giugno 2024, in cui avrebbe aggredito alle spalle un’altra donna di 85 anni, strappandole una collana d’oro dal collo.

L’accurata attività investigativa condotta dai militari dell’Arma ha consentito di ricostruire le dinamiche dei fatti e di identificare il presunto autore dei reati, portando all’emissione della misura cautelare. Al termine delle formalità di rito, l’indagato è stato posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, come disposto dall’Autorità giudiziaria. L’operazione conferma l’impegno costante dell’Arma dei carabinieri nel contrasto ai reati predatori e nella tutela delle fasce più deboli della popolazione.

