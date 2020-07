Fortitudo 2020/2021 ecco il nuovo coach: Michele Catalani

di Michele Bellavia

Fumata bianca in casa Fortitudo. A guidare i biancazzurri nella stagione della ripartenza dalla serie B sarà Michele Catalani.

Accompagnato dalla fama di essere uno dei migliori allenatori di settore giovanile in Italia, coach Catalani, aretino di 36 anni, ha ricoperto il ruolo di responsabile del settore giovanile nella Mens Sana Siena e nella Stella Azzurra Roma.

Nel suo curriculum anche il ruolo di assistente allenatore della Nazionale Under 16 maschile ai Campionati Europei in Lituania e Lettonia, oltre ad essere stato al fianco di allenatori del calibro di Crespi, Capobianco e Bocchino sia in vari tornei internazionali giovanili che con la Nazionale di Basket Femminile.

La scorsa stagione ha allenato il Club Basket Lucca che lo aveva blindato con un contratto triennale finalizzato a dare nuovo impulso alla pallacanestro lucchese e riportarla nuovamente in A.

Tuttavia l’impresa è naufragata nel breve volgere di una sola stagione nonostante la dirigenza avesse approntato un roster di buon livello.

La prima esperienza in una categoria senior, infatti, si è rivelata più difficile del previsto per Catalani che – fino all’interruzione del campionato legata all’emergenza sanitaria – ha racimolato in classifica la miseria di 18 punti (9 vinte e 12 perse) in 21 partite distante 8 punti dalla settima e 18 dalla prima.

La scelta operata dalla società biancazzurra appare dunque rischiosa e porta con sé certezze e dubbi: sul fronte delle certezze, c’è sicuramente la conoscenza del settore giovanile da parte di Catalani, circostanza che può agevolare e indirizzare possibili scelte di mercato orientandole su profili emergenti e futuribili; sul fronte dei dubbi, non sarebbe stato poi così irragionevole pensare di puntare su un profilo più esperto e conosciuto.

Non resta che attendere il suo arrivo e poi saranno i risultati sul campo a parlare.