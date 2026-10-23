Una forte scossa di terremoto è stata registrata alle 12.19 di oggi, venerdì 23 ottobre, nel Tirreno meridionale. Il sisma, di magnitudo 5.0, è stato avvertito a Palermo e in diversi centri della provincia, suscitando preoccupazione tra i cittadini. La scossa è stata percepita distintamente anche in varie zone di Agrigento e provincia, in particolare alla Rupe Atenea e a Fontanelle, dove sono stati segnalati lampadari tremanti.

Secondo i dati diffusi dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), l’epicentro è stato localizzato in mare, a nord della costa siciliana, a una profondità di appena 9 chilometri. Il terremoto è stato registrato esattamente alle 12.19 e 15 secondi ed è stato localizzato dalla Sala sismica INGV di Roma. Al momento non si hanno notizie confermate di danni a persone o cose. Sono in corso le verifiche per accertare eventuali conseguenze del sisma.

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