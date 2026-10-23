Akragas-Marsala, l’Esseneto verso il pienone: apre anche la gradinata

Cresce l’attesa per Akragas SLP-Marsala, il big match della settima giornata del campionato di Eccellenza in programma domenica 25 ottobre alle ore 20 allo stadio Esseneto di Agrigento. La prima storica gara in notturna dei biancazzurri si prepara a regalare una cornice di pubblico delle grandi occasioni.

La prevendita procede a ritmi sostenuti: Tribuna Vip già sold out, Tribuna vicina al tutto esaurito e ottima risposta anche per la Curva. Proprio per far fronte alle numerose richieste, la società ha deciso di aprire eccezionalmente anche la Gradinata, con biglietti al costo di 10 euro.

«Speriamo di poter soddisfare tutte le richieste – spiega il tesoriere dell’Akragas SLP, Salvatore Falzone –. L’affluenza prevista è importante e, proprio per questo, abbiamo deciso di aprire in via del tutto eccezionale anche la Gradinata. Da Marsala attendiamo inoltre numerosi tifosi, con diversi autobus che raggiungeranno Agrigento e saranno indirizzati nel settore ospiti».

L’Esseneto comincerà ad animarsi con largo anticipo. I cancelli saranno aperti già dalle 18.30 e, considerato l’eccezionale afflusso previsto, la società invita i tifosi a raggiungere lo stadio per tempo.

Non sarà soltanto una partita, ma una vera serata di festa biancazzurra. Ad accompagnare il pubblico verso il calcio d’inizio ci sarà Lello Analfino. Spazio anche agli atleti del settore giovanile dell’Akragas, mentre durante l’intervallo sarà protagonista la scuola di danza ADDIS di Silvana Tabbone.

La prevendita proseguirà fino a sabato nei punti autorizzati di Agrigento – Bar Sajeva, Bar Tabacchi Genova, Bar Infinity, Caffetteria Gergenti e Caffè dei Fiori – e a Porto Empedocle presso Sport Store, in via Milano 28. Non viene effettuata prevendita presso la segreteria dello stadio.

In prevendita i biglietti costano 12 euro per la Tribuna, 10 euro per la Gradinata, 5 euro per Curva e donne e 7 euro per il settore ospiti. Domenica i botteghini dello stadio apriranno alle ore 16: Tribuna 12 euro, Gradinata 10 euro, Curva 7 euro, donne 5 euro e settore ospiti 7 euro.

Domenica sera l’Esseneto è pronto a vestirsi di biancazzurro. Akragas-Marsala non sarà soltanto il big match della giornata: sarà una grande festa da vivere insieme.

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