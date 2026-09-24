Da giorni nessuno aveva più sue notizie. Alcuni vicini insospettiti da un forte odore provenire dalla sua abitazione e, preoccupati, hanno chiamato il 112. È così che in via Cangiamila, a Palma di Montechiaro, è stato trovato il corpo senza vita di un sessantenne.

Sul posto sono arrivati i Carabinieri, gli agenti della Polizia di Stato e i Vigili del Fuoco. Per consentire l’accesso all’abitazione è stato necessario forzare il portone d’ingresso. Una volta all’interno, i soccorritori hanno trovato il sessantenne ormai privo di vita.

Al momento non sono chiare le cause della morte. Non viene esclusa, quindi, la necessità di ulteriori accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto e stabilire quando sia avvenuto il decesso.

Il magistrato di turno ha disposto il sequestro della salma, che sarà sottoposta agli esami ritenuti necessari per chiarire le cause della morte.

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