Formarsi per non fermarsi. Grande successo di Aperibasket la proposta formativa durante il lockdown

di Michele Bellavia

Grande successo per “Aperibasket”, iniziativa ideata e lanciata dall’head coach della Real Basket Agrigento Francesco Paolo Anselmo con l’intento di non buttare via il tempo trascorso a casa durante il lockdown continuando a formare e aggiornare atleti e tecnici.

Grazie all’uso della piattaforma per le videoconferenze, coach Anselmo ha dato vita a un vero e proprio think-tank multidisciplinare, coinvolgendo non solo atleti e tecnici di livello locale e nazionale, ma anche eccellenti professionisti nel campo della medicina e fisioterapia.

Nei due incontri settimanali del giovedì e del venerdì, i numerosi partecipanti hanno potuto interagire e condividere momenti irripetibili di basket e sapere, grazie ad un’atmosfera sempre accogliente ed emozionante.

Tanti i volti che, dai posti più disparati, sono intervenuti dispensando tutto il loro know-how.

Insieme a coach Anselmo, infatti, si sono alternati in lectiones magistrales Stefano Michelini, coach bolognese dalla lunga e luminosa carriera sia in campo maschile che femminile nonché uno degli opinionisti di punta del basket di RaiSport; il D.S. della Fortitudo Agrigento Christian Mayer; l’head-coach della Fortitudo Agrigento Devis Cagnardi; l’ex-capitano della Fortitudo Agrigento e oggi allenatore della Scuola Basket Arezzo Marco Evangelisti, il coach serbo Željko Zečević, Maurizio Mondoni coach e docente di scienze motorie all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Gianni Montemurro ex coach della Fortitudo Agrigento, il Dott. Claudio Lacagnina ortopedico e traumatologo, il Prof. Nicola Siracusa docente di scienze motorie e Alessio Bazan coach della Real Basket.

Tra coloro che hanno preso parte agli incontri, il sindaco di Agrigento Calogero Firetto, il sindaco di Polizzi Generosa Giuseppe Lo Verde, Alessandro Bazan presidente della Real Basket, il presidente della CNA Sicilia Luigi Coppa e la guardia della Givova Scafati Marco Portannese.

Indispensabile è stato il contributo fattivo di alcuni tesserati della Real Basket Agrigento che come novelli “Ciceroni” hanno introdotto e moderato di volta in volta gli incontri.