Fontanelle. Si bonifica l’area adibita a “ex Isola Ecologica”

Sono iniziate le operazioni di bonifica dell’area adibita a “ex Isola Ecologica” nel quartiere di Fontanelle, a poche decine di metri della scuola del quartiere e ,adesso, in fase di rimozione. Un intervento che arriva a distanza di tre anni, quando nel 2019 il Comitato di quartiere si è adoperato per la sua chiusura, grazie anche all’intervento ispettivo delle autorità competenti, ponendo all’attenzione di tutti gli uffici di ogni ordine e grado il grave problema che ha causato la deturpazione dell’intera zona, aggravata maggiormente dalla vicinanza all’unico istituto scolastico del quartiere frequentato da centinaia di ragazzi, bambini molti dei quali in tenera età, costituendo un serio rischio igienico-sanitario, oltre che un danno ambientale, di decoro e d’immagine pubblica per tutto il quartiere. “Da allora- dicono i componenti del comitato Fontanelle Insieme- sono state molteplici le richieste d’intervento, le segnalazioni, i sopralluoghi, ribadendo sempre la priorità di azione e non l’indifferenza, per restituire alla comunità di Fontanelle uno spazio riqualificato che non favorisca azioni da parte di soggetti, di poco senso civico, situazioni che hanno continuato negli anni a peggiorare lo stato dei luoghi con l’abbandono di rifiuti. Nell’esprimere soddisfazione per l’esito positivo finalmente raggiunto, auspichiamo che l’area bonificata, per evitare che l’inciviltà di pochi vanifichi lo sforzo di tanti, possa essere meglio tutelata, valorizzando sempre di più la vicina realtà scolastica in maniera gradevole e garantendo il giusto decoro e la legalità da tramandare così alle future generazioni che ogni giorno transitano da quest’area.”